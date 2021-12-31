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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تبيع الوهم للطلاب.. عضو تعليم النواب تحذر من التعامل مع الكيانات التعليمية الوهمية

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بجهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، منوهة أهمية مواجهة انتشار وتفشي هذه الكيانات والمعاهد التعليمية الوهمية، والتي تقوم بالاحتيال والنصب على أولياء الأمور والطلاب، بعد التحاقهم بها ومنحهم شهادات وهمية لا جدوى منها.


واشارت السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"إلى أن خريجي تلك المعاهد يقعوا ضحية لعملية نصب كبيرة ، من قبل هذه الكيانات غير مرخصة،وذلك لتكبدهم مبالغ مالية كبيرة بهدف تحسين أوضاعهم التعليمية، ثم يصطدموا بالواقع بانها بلا جدوى.


وعرفت عضو تعليم البرلمان هذه الكيانات الوهمية ، موضحة أنها هي التي تقوم بمنح شهادات تتضمن فى محتواها درجات علمية أكاديمية ومهنية، ولكنها  غير معتمدة وغير معترف بها من التعليم العالى المصرى، وتقوم بالترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وثمنت النائبة صبورة السيد الدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للحد من تلك الكيانات ومجابهتها، منوهة أنها تتاجر بابنائنا الطلاب وتبيع لهم  الوهم خلاف الواقع والحقيقة، محذرة الجميع من التعامل معها.

 وتلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا Academy (ASA) والكائن مقرها في (شارع الظافر - مدكور الهرم - الجيزة)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها ( مساحة وخرائط، تحاليل طبية، حفر وتكرير البترول، الحاسب الآلي)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

البحث العلمي النائبة صبورة السيد لجنة التعليم والبحث العلمي الضبطية القضائية التعليم العالي

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