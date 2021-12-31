بالأرقام.. جهود مصر بمبادرة القضاء على فيروس سي | وإشادة الصحة العالمية

عرضت وزارة الصحة والسكان ، في حصادها السنوي ، نتائج المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ، والتي جاءت كالتالي : -

• انطلقت المبادرة في شهر أكتوبر عام 2018.

• تستهدف المبادرة القضاء على فيروس سي والحفاظ على خلو مصر الدائم منه.

• تم فحص 70 مليون مواطن مصري، خلال 7 شهور فقط من انطلاق المبادرة.

• تم فحص 68 ألفًا و641 من غير المصريين.

• تم تقديم العلاج بالمجان لحوالي 2 مليون و700 ألف مريض بفيروس سي، و2 مليون و600 ألف مريض سكر، و10 ملايين مريض ضغط، كما تم اكتشاف 20 مليون مريض يعانون من السمنة.

• تستعد مصر للحصول على الاشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية كأول دولة تستطيع القضاء على الفيروسات الكبدية، وذلك بعد زيارة رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم" إلى مصر وإشادته بما حققته مصر من إنجاز لأكبر مسح في تاريخ الإنسانية يتم اجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بالمجان، مؤكدًا أن تجربة مصر في مبادرة ١٠٠ مليون صحة ستصبح نموذجًا يحتذى به ويستفيد منه كل دول العالم.

• أشاد الدكتور "تيدروس أدهانوم" بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف القضاء على فيروس سي، وما حققته من إنجاز لأكبر مسح في تاريخ الإنسانية يتم اجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بالمجان، مؤكدًا أن تجربة مصر في مبادرة ١٠٠ مليون صحة ستصبح نموذجًا يحتذى به ويستفيد منه كل دول العالم.

• ساهمت المبادرات في تحسين المؤشرات الصحية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والسيطرة على الفيروس.