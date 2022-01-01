العربية أم اللغات.. محاضرة لكرم أبو اليزيد

قدم كرم ابو اليزيد محاضرة أونلاين بمكتبة سيدي عبدالرحمن بعنوان "اللغة العربية أم اللغات" تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أوضح أهمية اللغة العربية وأنها أكثر اللغات فروعا وتنوعا، كما أكد علي أن نزول القراءان باللغة العربية زاد من أهميتها وقيمتها في العالم الإسلامي وأكد علي ثراء مفردات اللغة العربية وتنوع معانيها.

وتأتي المحاضرة برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.



واصلت الفنانة نهلة عبدالقادر تنفيذ ورشتها للرسم علي المرايا بقصر ثقافة مطروح بمدرسة زاهر جلال للبنات، حيث شرحت طريقة نقل الرسم علي ظهر المرايا وحفرها وقامت الطالبات بمساعدة الفنانة لإتقان طريقة الرسم علي المرايا.

واحتفالا بأعياد رأس السنة نفذت الفنانة مني شاكر ورشة اورجامي لعمل بابا نويل بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات وقامت بقص الورق الملون وتجميع اشكال الاورجامي لعمل مجسم صغير لبابا نويل .

فيما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "دور الأسرة في عصر الانترنت" حاضرها محمد حلمي بقصر ثقافة الطفل والذي تحدث عن أهمية الانترنت كمصدر للمعلومات السهلة والسريعة والذي أصبح متواجد داخل كل الأسر المصرية.

وتطرق للحديث عن عيوب الإنترنت والطريقة التي يجب علي الأسرة أن تراقب استخدام أفرادها للإنترنت حتي نستطيع تلافي مخاطرة وأضراره، بينما قدم الشاعر عبدالقادر طريف أمسية شعرية مميزة لنادي أدب بادية مطروح وعرض من خلالها الشاعر قصيدة بدوية من اخر مؤلفاتة الشعرية.

كما أعد نادي أدب مطروح العام بقصر ثقافة مطروح أمسية شعرية لشعر العامية قدمها الشاعران ميرفت امين والشاعر رافع مفتاح، والقي من خلالها الشاعران مجموعة من قصائد الشعر باللهجة العامية.



قدمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية بقيادة محمد فرغلي وتدريب عوام مصطفى، عرضا فنيا بالقرية البدوية بمطروح وقدمت الفرقة من خلاله مجموعة مميزة من التابوهات الإستعراضية علي انغام مطرب الفرقة سلومة عبدالله، وبمصاحبة عرض التنورة.