ألعاب قوى.. الأهلي تحت 18 عامًا يتوج بطلًا لبطولة الجمهورية

توج فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 18 عامًا «ناشئين - ناشئات»، بطلًا لبطولة الجمهورية «كأس»، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الجمعة، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

وشارك النادي الأهلي خلال منافسات البطولة بعدد 92 لاعبًا ولاعبة، وشهدت مشاركة 34 ناديًا ومركز شباب، بإجمالي 485 لاعبًا و389 لاعبة من كافة الفرق.

وتمكن فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 18 عامًا، من التتويج باللقب، بعدما حقق فريق الناشئين 23 ميدالية متنوعة، بينما حققت الناشئات 21 ميدالية متنوعة.

في منافسات الناشئين، تُوج فريق الأهلي بـ13 ذهبية و7 فضيات و3 ميداليات برونزية، لينجح في الحصول على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 23 ميدالية.

وواصل الأهلي تفوقه في منافسات الناشئات، ليتوج بالمركز الأول أيضًا، بعدما حصد 8 ميداليات ذهبية و5 فضيات و8 ميداليات برونزية، بإجمالي 21 ميدالية متنوعة.

كما نجح تامر أشرف محمد، في تحقيق رقم قياسي جديد، خلال منافسات القفز بالزانة، التي حصد خلالها الميدالية الذهبية، محققا 4.93 متر.

ويقود جهاز «ألعاب قوى الأهلي»، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم ومحمد قطري وناصر عبد المنعم ومصطفى عبد النبي إداريين.