إيناس الدغيدي: لن يقام مهرجان في المنطقة بدون السينما المصرية.. فيديو

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنه لن يقام أي مهرجان سينمائي في المنطقة العربية بدون السينما المصرية وذلك بدون تعصب، لأن المصريين قدماء في السينما ولديهم كم كبير من الأفلام والنجوم.

ووجهت إيناس الدغيدي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التهنئة للفنانة ليلى علوي على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية قائلة: «مبروك لـ ليلى علوي كلنا بنحبها وهي نجمة كبيرة أوي».

الإخراج السينمائي

وأضافت إيناس الدغيدي إنها تكون سعيدة حينما تجد سيدة تقرر العمل في الإخراج السينمائي، مردفة: «حلو إن الواحد يجمع بين التمثيل والإخراج ويطلع كل حاجة وقت اللزوم».