بإطلالة حمراء.. كارولين عزمي تحتفل بالعام الجديد

نشرت الفنانة كارولين عزمي فيديو جديد احتفالا بالعام الجديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي وهي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان مجسم باللون الاحمر، و علقت قائلة : Happy new year .

يذكر ان روجت الفنانة كارولين عزمى لـ فيلم ريتسا ، و نشرت بوستر الفيلم ، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلقت كارولين عزمى قائلة “فيلم ريتسا الآن بدور العرض السينمائي مستنيا رأيكم”.



قصة فيلم ريتسا

فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.