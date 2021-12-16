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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارولين عزمى تروج لـ فيلم ريتسا .. شاهد

صدى البلد

روجت الفنانة كارولين عزمى لـ فيلم ريتسا ، و نشرت بوستر الفيلم ، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام  .

 

وعلقتكارولين عزمى قائلة " فيلم ريتسا
الآن بدور العرض السينمائي
مستنيا رأيكم.


قصة فيلم ريتسا
فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

قصة فيلم ريتسا مريم الخشت احمد الفيشاوي محمود حميدة

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