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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة سوداء.. كارولين عزمي تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت كارولين عزمي في الصور بإطلالة كاجول باللون الأسود مما أثار اعجاب متابعيها.

 

يذكر ان روجت الفنانة كارولين عزمى لـ فيلم ريتسا ، و نشرت بوستر الفيلم ، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام  .

 

وعلقت كارولين عزمى قائلة “فيلم ريتسا الآن بدور العرض السينمائي مستنيا رأيكم”.


قصة فيلم ريتسا
فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

كارولين عزمي التواصل الاجتماعي الأسود انستجرام سينما الفن

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