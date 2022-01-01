تسجيل 7741 عضو مهن طبية وحصول 4 معايير على الاعتماد الدولي في 2021

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن تسجيل 7741 عضو مهن طبية على مستوى محافظات الجمهورية، وقياس تجارب أكثر من 19 الف مريض أثناء تلقيه الرعاية الصحية، وحصول 4 معايير اعتماد مصرية على الاعتماد الدولي بنسب تراوحت بين 98% و99.9 % ، وذلك في إطار ضبط وتنظيم وضمان جودة الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا للمهام المكلفة بها بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ لمشروع التأمين الصحي الشامل.



وكشف أحدث تقرير تلقاه الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حول نتائج أعمال ومؤشرات أداء الهيئة خلال عام 2021، عن حصول 4 أنواع من المعايير على الاعتماد الدولي على من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) بنسب نجاح 98% لمعايير اعتماد المستشفيات.. و99% لمعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية.. و98% لمعامل التحاليل الطبية.. و99.9% لمعايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي، وذلك خلال عام 2021 مما يعد إنجازا كبيرا وغير مسبوق على المستويين المحلي والإقليمي.. فضلا عن إصدار متطلبات تسجيل مراكز الاشعة، ومراكز جراحات اليوم الواحد، والصيدليات العامة وتمت جدولة مواعيد ارسالها للاعتماد دوليا، وجاري حاليًا الانتهاء من معايير العيادات الخاصة، ومستشفيات الصحة النفسية ومنشآت تقديم الرعاية الصحية الممتدة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتسجيل 7741 من اعضاء المهن الطبية منهم 4177 ببورسعيد، الأقصر 2032، الإسماعيلية 1532، موضحا أن برنامج تسجيل أعضاء المهن الطبية يستهدف ضمان التأكد من قدرات مقدمي الخدمة الصحية على ممارسة عملهم بصورة صحيحة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم داخل نطاق العمل بالمنشآت الصحية، بما يساعد على تقديم خدمات صحية ذات جودة طبقا للمعايير ذات الصلة.

كما قامت الهيئة بتسجيل واعتماد 145 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز رعاية اولية ومعامل تحاليل ومراكز طبية ومراكز أشعة من خلال 334 زيارة تقييمية على مدار 390 يوما منذ يونيو 2019 وحتى ديسمبر 2021.. وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل 127، حيث جاءت محافظة بورسعيد في المركز الأول بإجمالي 62 منشأة، ثم الأقصر 39 منشأة، والإسماعيلية 19 منشأة.

الدور الرقابي للهيئة

وفيما يتعلق بالدور الرقابي ، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل ، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، قيام الهيئة خلال عام 2021 بتنفيذ 106 زيارة لمتابعة وقياس تجارب المرضى أثناء تلقي الرعاية الصحية شملت منشآت رعاية أولية ومستشفيات ومعامل من خلال عينة استبيان وصلت إلى 19.566 الف مواطن.. إلى جانب تنفيذ 100 زيارة تدقيق فني وإكلينيكي ما بين زيارات أولية وزيارات متابعة وغطت محافظات: بورسعيد – الأقصر – السويس – الاسماعيلية - جنوب سيناء – القاهرة -الاسكندرية – المنوفية – الدقهلية.. كما نفذت الهيئة 49 زيارة تفتيشية دورية في إطار مشروعات متابعة الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية وقيد واستفادة المتعاملين كما شملت زيارات موجهة لفحص الشكاوى المبلغة للإدارة المركزية للرقابة الصحية بمحافظات: بورسعيد – الأقصر – القاهرة – الإسماعيلية.



وفي ذات السياق، نظمت الإدارة العامة لتنمية القدرة على التقييم الذاتي، على مدار 3 سنوات، 476 برنامجا لدعم قدرة المنشآت علي تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد المختلفة، و347 زيارة ميدانية، و117 برنامج دعم عن بعد، وذلك بمشاركة 407 مشارك من 248 منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الاعلى للجامعات، القطاع الطبي بوزارة الداخلية، ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر.

وحول التصميم الآمن للمنشآت الصحية، أضاف التقرير أن إجمالي عدد التصميمات والنماذج النمطية التي تمت مراجعتها والتابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله خلال عام 2021 بلغ 97 منشأة منها 65 منشأة تابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. وذلك منذ بداية المراجعات في مارس 2021 وفقا لتكليفات مجلس الوزراء.

وفي إطار نشر الفهم الصحيح للمعايير ومساعدة مقدمي الخدمات الطبية على تطبيقها.. قامت الهيئة بتنظيم برامج للتهيئة والتعريف بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد.. ونظمت الهيئة 10 مؤتمرات خلال 2021 منها ما استهدف توحيد الرؤي وآليات التنفيذ المشتركة مع شركاء النجاح بالمنظومة الصحية للوصول بالعامل الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الي الحد الأدنى، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطبيق المنظومة بمعايير الجودة العالمية.. مثل مؤتمر "لقاء الخبراء للتعريف بمتطلبات التسجيل المعامل الطبية" في مارس، و " مع شركاء النجاح لصحة أفضل" بالتعاون مع هيئة التامين الصحي الشامل في ابريل، و" اليوم العالمي لأمن وسلامة المرضى " بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في سبتمبر، و "المؤتمر التعريفي الأول لمقدمي الخدمات الطبية" بالتعاون مع غرفة مقدمي الخدمات الطبية في نوفمبر.. إلى جانب المؤتمرات التي استهدفت إطلاق مبادرات تتبناها الهيئة مثل مؤتمر" لا للجلطات الوريدية" في يوليو الماضي الذي استهدف تكوين فرق عمل طبية بالمستشفيات للقيام بالتقييم الدوري المستمر لمخاطر تعرض المرضى للجلطات الوريدية ورفع الوعي العام حول الوقاية من الجلطات الوريدية.. ومؤتمر "نحو وضع استراتيجية موحدة لجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في مصر" الذي عقد في يناير بالتعاون مع كل الجهات المعنية وبمشاركة دولية تمثلت في منظمة الصحة العالمية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وما يتبع ذلك من ورش عمل مشتركة للوصول الي آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وما تمثله من نقله حقيقة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع.

واستكمل البيان أن الهيئة قامت خلال 2021 بتنظيم 20 برنامج تهيئة وتعريف لفرق العمل بالهيئة وبالمنشآت الصحية المختلفة بإجمالي 494 مشارك.. إلى جانب إعداد أول برنامج مصري لتأهيل وإعداد متخصص معتمد في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد هو (برنامج إيجي كاب) بما يسهم في إعداد جيل من المؤهلين في اعتماد المنشآت الصحية حيث تم توقيع 3 بروتوكولات تعاون مشتركة بين الهيئة وجامعات: القاهرة وبورسعيد وبدر لتدريس لمنح "شهادة دبلوم مهنى"، لإعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق الجودة والسلامة فى الخدمات الطبية طبقًا لمعايير الاعتماد المصري الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا".

وفي إطار التحول الرقمي، شهد عام 2021 إطلاق الهيئة لمنصتها الالكترونية لإقامة الفعاليات والمؤتمرات عن بعد، والمنصة التعليمية الخاصة بالتعريف بالمعايير الطبية.. وتنفيذ مشروع رقمنه الوثائق الحكومية للهيئة بنسبة 100%.. إلى جانب الانتهاء من مرحلتين من مشروع ميكنة البوابة الالكترونية للهيئة على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد شملت كافة أعمال التسجيل والاعتماد، والتدريب للغير، والدعم الفني وكذلك أعمال الإدارة المركزية للرقابة الصحية.