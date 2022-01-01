تستقبل الشكاوى على هاتفها.. وكيل مديرية التموين بالجيزة توجه رسالة للمواطنين.. فيديو

وجهت هالة غريب، وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، رسالة للمواطنين أكدت فيها توافر جميع السلع التموينية المقررة خلال شهر يناير بجميع المنافذ التابعة، لافتة إلى أن جميع منافذ صرف السلع التموينية تعمل من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً على مستوى المحافظة.

وكشفت وكيل مديرية التموين عن رقم هاتفها المحمول للمواطنين للإبلاغ عن أي مشكلة تواجه المواطن خلال صرف مقررات الدعم من منافذ صرف السلع التموينية أو المخابز.

وأكدت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حرية حصول المواطنين على السلع التموينية المناسبة لاحتياجاته، وأنه لا يحق للتاجر فرض سلع محددة على المواطن المستفيد من الدعم.