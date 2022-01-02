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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة الفجيرة تبحث العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان

أعضاء غرفة تجارة
أعضاء غرفة تجارة وصناعة الفجيرة

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الفجيرة وجمهورية كازاخستان ، وفتح آفاق للشراكات بين مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتبادل الأفكار وإمكانية تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة ولا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية .

جاء ذلك خلال استقبال سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة ماديار مينيليكوف سفير كازاخستان بالإمارات، بحضور مصبح محمد عبيد المزروعي عضو مجلس الإدارة

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وأشاد الهنداسي في تصريحات لوكالة الانباء الاماراتية " وام"،بتطور وازدهار العلاقات بين الإمارات وكازاخستان،مؤكداً حرص الغرفة على دعم أواصر التعاون بين مجتمعى الأعمال في الفجيرة وكازاخستان، بما ينسجم مع إستراتيجية الغرفة الهادفة إلى فتح آفاق واسعة لمجتمع الأعمال والأسرة التجارية في الإمارة للتواصل مع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز قدراتها في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة فيما بينهم.

وأشار إلى أهمية تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في البلدين والمشاركة في المعارض التي تقام فيهما.

وقدم الهنداسي خلال اللقاء عرضاً للسمات التي تتميز بها إمارة الفجيرة مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي للفجيرة ما جعلها مركزاً لحركة التجارة ما بين دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.واستعرض فرص الاستثمار المتاحة في الإمارة لاسيما في مجال تخزين وتكرير النفط والصناعات والسياحة والخدمات اللوجستية .

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تنظيم معرض لمنتجات الشركات الكازاخستانية في مركز الفجيرة للمعارض ومركز دبا للمعارض التابعين للغرفة وإمكانية تبادل الخبرات بين الفجيرة وكازاخستان في مجالات تنمية المشاريعالصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث العلمي والتطوير والذكاء الاصطناعي وذلك ضمن مشاريع الخمسين التي اطلقتها القيادة الرشيدة للدولة لتحقيق أهداف الدولة للخمسين عاماً القادمة.
وأكد ماديار مينيليكوف سفير كازاخستان حرص بلاده لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات لما تتميز بها من انفتاح على دول العالم وما تقدمها من تسهيلات وتشريعات مواكبة للتطورات على المستوى العالمي. كما أكد رغبة مجتمع الأعمال في كازاخستان لفتح قنوات للتواصل مع نظرائهم في إمارة الفجيرة.

واستعرض سفير كازاخستان ، الفرص الاستثمارية المتنوعة في كازاخستان ولا سيما في مجال الصناعة والبنية التحتية لافتاً إلى رغبة مجتمع الأعمال في جمهورية كازاخستان في الإستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الفجيرة لا سيما في مجال تخزين وتكرير النفط والخدمات اللوجستية والسياحة وموقعها المتميز خارج مضيق هرمز، ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمار اقليمياً عالمياً.

غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج مجتمع الأعمال

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