في عيد ميلاده.. علي معلول حكاية تونسية تصنع التاريخ في الأهلي

يحتفل اليوم ١ يناير التونسي علي معلول نجم فريق الأهلي والمنتخب التونسي بعيد ميلاده الـ ٣٢.

و أعلن الأهلي منذ أيام عن التجديد لـ معلول لموسمين بخلاف الموسم الحالي حيث ينتهي تعاقده موسم ٢٠٢٤.

وحقق علي معلول، العديد من البطولات المحلية والقارية مع الأهلي حيث توج ببطولة الدوري المصري ٤ مرات وبطولتين لكأس مصر.

كما حقق علي معلول، العديد من البطولات القاريه مع الأهلي، وتوج بلقبين لـ بطولة دوري أبطال افريقيا و بطولتين للسوبر الافريقي ليصيح لجمال البطولات ١٢ بطولة.

وشارك علي معلول، مع الأهلي في ١٨٠ مباراة وأحرز ٣٥ هدفا وصنع ٥١ هدفا.