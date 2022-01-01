عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيم كاردشيان تستقبل 2022 بـ "بوز البطة".. شاهد

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

استقبلت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع، السنة الجديدة 2022 بصور جديدة نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت كيم كاردشيان بإطلالة جريئة مستخدمة حركة "بوز البطة" التى تعتاد علي الظهور بها، وعلقت قائلة: "سنة جديدة سعيدة، ادعو الله ان تكون افضل سنة لك حتى الان.. ضع نوياك عالية فقط.. تقبل الايجابية والانتاجية.. اتمني ان تكون هذه السنة مليئة بالحب والفرح والسعادة والصحة2022".


وكانت عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع "كيم كارداشيان" احتفلت بالكريسماس في جلسة تصوير جديدة نشرتها على "انستجرام" مع شقيقتها كلوي كارداشيان وأطفالها الأربعة.


وظهرت "كيم" ذات الـ 41 عامًا برفقة أطفالها "نورث" وسانت" و"شيكاجو"،و"باسلم" وارتدت "كيم" فستان انيق باللون البني الغامق وعلقت قائلة "ليلة الكريسماس 2021"


فيما تمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.


أحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.

 

 

IMG_٢٠٢٢٠١٠١_٢٠٢٠٣٢
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_٢٠٢٠٣٢
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_٢٠٢٠٢١
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_٢٠٢٠٢١
بوز البطة النجمة العالمية كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع عارضة الأزياء اطلاله جريئه السنة الميلادية

ترشيحاتنا

يا فرحة ماتمت.. رجل صيني يصبح مليونيرا في ليلة عيد الميلاد فقط

إجازة في مدارس الغردقة وسفاجا غدًا بسبب الطقس السيئ.. فيديو

وزير التعليم: لا جدولة لمخرجات مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي

بقيمة 921.5 ألف جنيه.. جمارك سفاجا تحبط 11 محاولة تهريب أسلحة ومستحضرات تجميل

ألعاب نارية.. الإمارات تدخل 2022 بـ 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس

محافظ البحر الأحمر: الثلوج لم تؤثر على حركة المرور.. وتتوقع حدوث سيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

لأصحاب البطاقات التموينية.. تحذير من خطوة تتكرر يوميا تعرضك لسحبها

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

بعد صقيع وأمطار... الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

فيديو جراف.. البنزين هيزيد ولا هيقل؟ تساؤلات عن أسعاره مع بداية 2022

عاوزه أخلف تاني.. شيرين تتحدث عن قص شعرها وأمنية لم تحققها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ