كيم كاردشيان تستقبل 2022 بـ "بوز البطة".. شاهد

استقبلت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع، السنة الجديدة 2022 بصور جديدة نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت كيم كاردشيان بإطلالة جريئة مستخدمة حركة "بوز البطة" التى تعتاد علي الظهور بها، وعلقت قائلة: "سنة جديدة سعيدة، ادعو الله ان تكون افضل سنة لك حتى الان.. ضع نوياك عالية فقط.. تقبل الايجابية والانتاجية.. اتمني ان تكون هذه السنة مليئة بالحب والفرح والسعادة والصحة2022".



وكانت عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع "كيم كارداشيان" احتفلت بالكريسماس في جلسة تصوير جديدة نشرتها على "انستجرام" مع شقيقتها كلوي كارداشيان وأطفالها الأربعة.



وظهرت "كيم" ذات الـ 41 عامًا برفقة أطفالها "نورث" وسانت" و"شيكاجو"،و"باسلم" وارتدت "كيم" فستان انيق باللون البني الغامق وعلقت قائلة "ليلة الكريسماس 2021"



فيما تمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.



أحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.