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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"البريكست".. هل حققت بريطانيا أهدافها؟

صدى البلد

قال الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن هناك حوالي 60% من الشعب البريطاني يرون أن بريطانيا فشلت في تحقيق أهدافها من الانسحاب من البريكست، لافتا إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وعد كثيرا بشأن الاتفاق ولم يقدم أي شيء.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الشعب البريطاني عندما رأى على شاشات التلفزيون وتدفق من وراء الهجرة الشرعية علم أن وعود جونسون كانت وهمية، مشددا على أن خسائر بريطانيا كثير من الانسحاب بالإضافة إلى خسائر فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دراسات عديدة أشارت إلى أن كل فرد من بريطانيا مع حلول 2030 سيخسر 6 آلاف دولار بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وتقلص الاقتصاد البريطاني 4%، منوها بأن كورونا أثرت سلبا على الاقتصاد البريطاني.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن جونسون لم يعي تماما عند الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المفاوضات صيد الأسماك بالإضافة إلى مفاوضات أيرلندا الشمالية، مؤكدا أن كوفيد - 19 أثر كثيرا وزاد "الطينة بلة" في بريطانيا ووصلت الخسارة إلى 700 مليار إسترليني.

ومع بداية هذا العام يبدأ تفعيل النظام الجمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد مخاض طويل بشأن الوصول إلى اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي الذي انضمت له لندن عام 1973.

نهاد إسماعيل الشعب البريطاني بريطانيا البريكست جونسون

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