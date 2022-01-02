العريان: مصر تجهز ملفا لتنظيم أولمبياد 2036.. وتقترب من استضافة دورة الألعاب الإفريقية

كشف شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الأوليمبية ‏المصرية، عن وجود محاولات من اتحاد اللجان الأفريقية لتنظيم دورة الالعاب الافريقية للشباب المقرر لها أغسطس المقبل في مصر بدلًا من إثيوبيا.



وقال العريان في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي على القناة الأولى "اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يتواجد حاليًا في مصر، من أجل إقناع مصر باستضافة دورة الالعاب نظرا لوجود بعض المشكلات في اثيوبيا".



وأوضح العريان أن مصر بصدد تجهيز ملف لاستضافة أولمبياد 2036 في ظل ترحيب من اللجان الأولمبية الإفريقية بتنظيم الحدث في مصر.

قفزت مصر للمركز 54 في إجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

واستطاعت مصر حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب أحمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.

ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.

وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتا السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف و الترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف في أولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة و إبتسام زايد في منافسات الدراجات.

أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.