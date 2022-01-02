عضو اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا يهاجم أندية أوروبا .. تفاصيل

انتقد فاليري إيكوم، عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، محاولات الأندية الأوروبية لمنع لاعبيها من السفر إلى الكاميرون، والمشاركة في الكان بحجة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف فاليري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن الوباء منتشر في أوروبا وليس في إفريقيا، والكان من أكبر البطولات في العالم، ومن الطبيعي حضور جميع اللاعبين للتواجد مع منتخباتهم.

وأشار إلى أن الأندية الأوروبية لا تستطيع منع لاعبي أمريكا الجنوبية من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وتابع إيكون "البطولة ستشهد حضورا جماهيريا ولكن ليس بالسعة كاملة، في ظل تفشي وباء كورونا".

وأردف "الإصابات في الكاميرون تكاد تكون منعدمة، هناك بعض المنتخبات حضرت مبكرا مثل زيمبابوي وإثيوبيا والسودان، للتعود على الأجواء".

وتستضيف الكاميرون، منافسات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.