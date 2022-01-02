مدرب المريخ السوداني: الكل يعرف الأهلي حتى في البرازيل.. وأفشة ومعلول أبرز لاعبي القلعة الحمراء

قال ليوناردو مارتينيز، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إن الكل يعرف النادي الأهلي حتى في البرازيل يعرفونه، مشيرا إلى أنه من أكبر الأندية حول العالم.

وأضاف مارتينيز في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شاهدت المباراة الأخيرة للنادي الأهلي، وعلي ومعلول ومحمد مجدي أفشة من أبرز لاعبي القلعة الحمراء".

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" عن مواجهات نارية فى المجموعات الأربعة، خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وأوقعت القرعة الأهلى فى المجموعة الأولى مع صن دوانز وفريقى الهلال والمريخ السودانيين، فيما حل الزمالك فى المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبطلي أنجولا بترو أتليتيكو وساجرادا إسبرانسا.

وجاءت القرعة الكاملة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كتالي:

المجموعة الأولى: المريخ (السودان) - الهلال (السودان) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الأهلي (مصر)

المجموعة الثانية: أمازولو (جنوب إفريقيا) - وفاق سطيف (الجزائر) - هورويا (غينيا) - الرجاء (المغرب)

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) - الترجي (تونس)

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا (أنجولا) - بترو أتليتيكو (أنجولا) - الزمالك (مصر) - الوداد (المغرب)

وتأهل 16 فريقًا لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، يتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.

وتم سحب قرعة دوري الأبطال وفقًا للتصنيف المعتمد من الكاف ،حيث ضم التصنيف الأول كل من الأهلي والترجي والوداد والرجاء، بينما ضم التصنيف الثاني كل من الزمالك والنجم الساحلي وصن داونز وحوريا كوناكري، وفى التصنيف الثالث الهلال وشباب بلوزداد ووفاق سطيف وبيترو أتليتكو، وفى التصنيف الرابع المريخ وساجراد وامازولو وجالاكسي.

كان الأهلي والزمالك تأهلا إلى دور الـ16 بدوري الأبطال على حساب الحرس الوطني بطل النيجر وتوسكر الكيني بمجموع 7-2 و5-0 على الترتيب.

وشارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في القرعة بعد أن أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى في وقت سابق على اختياره سفيراً لقرعة توتال دوري الأبطال.

وأكد الكاف أنه سيتم السماح للصفقات الجديدة للأندية بالمشاركة في دور المجموعات بعدما غابت عن الدور التمهيدي لعدم قيدها في القائمة الإفريقية.

كان الاتحاد الأفريقي كشف عن مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث إن الجولة الأولى ستقام يومى 11 - 12 فبراير 2022، والجولة الثانية 18 - 19، والجولة الثالثة 25 - 26، بينما تقام الجولة الرابعة يومى 11 - 12 مارس، والجولة الخامسة 18 - 19 ، وتقام الجولة السادسة والأخيرة يومى 1 - 2 أبريل.