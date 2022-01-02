عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المريخ السوداني: الكل يعرف الأهلي حتى في البرازيل.. وأفشة ومعلول أبرز لاعبي القلعة الحمراء

صدى البلد

قال ليوناردو مارتينيز، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إن الكل يعرف النادي الأهلي حتى في البرازيل يعرفونه، مشيرا إلى أنه من أكبر الأندية حول العالم.

وأضاف مارتينيز في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شاهدت المباراة الأخيرة للنادي الأهلي، وعلي ومعلول ومحمد مجدي أفشة من أبرز لاعبي القلعة الحمراء".

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" عن مواجهات نارية فى المجموعات الأربعة، خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وأوقعت القرعة الأهلى فى المجموعة الأولى مع صن دوانز وفريقى الهلال والمريخ السودانيين، فيما حل الزمالك فى المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبطلي أنجولا بترو أتليتيكو وساجرادا إسبرانسا.

وجاءت القرعة الكاملة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كتالي:

المجموعة الأولى: المريخ (السودان) - الهلال (السودان) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الأهلي (مصر)

المجموعة الثانية: أمازولو (جنوب إفريقيا) - وفاق سطيف (الجزائر) - هورويا (غينيا) - الرجاء (المغرب)

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) - الترجي (تونس)

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا (أنجولا) - بترو أتليتيكو (أنجولا) - الزمالك (مصر) - الوداد (المغرب)

وتأهل 16 فريقًا لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، يتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.

وتم سحب قرعة دوري الأبطال وفقًا للتصنيف المعتمد من الكاف ،حيث ضم التصنيف الأول كل من الأهلي والترجي والوداد والرجاء، بينما ضم التصنيف الثاني كل من الزمالك والنجم الساحلي وصن داونز وحوريا كوناكري، وفى التصنيف الثالث الهلال وشباب بلوزداد ووفاق سطيف وبيترو أتليتكو، وفى التصنيف الرابع المريخ وساجراد وامازولو وجالاكسي.

كان الأهلي والزمالك تأهلا إلى دور الـ16 بدوري الأبطال على حساب الحرس الوطني بطل النيجر وتوسكر الكيني بمجموع 7-2 و5-0 على الترتيب.

وشارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في القرعة بعد أن أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى في وقت سابق على اختياره سفيراً لقرعة توتال دوري الأبطال.

وأكد الكاف أنه سيتم السماح للصفقات الجديدة للأندية بالمشاركة في دور المجموعات بعدما غابت عن الدور التمهيدي لعدم قيدها في القائمة الإفريقية.

كان الاتحاد الأفريقي كشف عن مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث إن الجولة الأولى ستقام يومى 11 - 12 فبراير 2022، والجولة الثانية 18 - 19، والجولة الثالثة 25 - 26، بينما تقام الجولة الرابعة يومى 11 - 12 مارس، والجولة الخامسة 18 - 19 ، وتقام الجولة السادسة والأخيرة يومى 1 - 2 أبريل.

- الأهلي مصر البرازيل الاتحاد الافريقي السودان دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي صن داونز ابطال افريقيا المريخ السوداني محمد مجدى افشة قرعة دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات دوري أبطال أفريقي

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تتساقط على المسجد الحرام وسط دعاء المعتمرين .. فيديو

أمم أفريقيا ..الخزري: مصر لديها صلاح والجزائر تملك محرز وهذا ما يميز تونس

خبراء يحذرون من تأثير نظارات الواقع الافتراضي على الأطفال

مدرب المريخ السوداني: الكل يعرف الأهلي حتى في البرازيل.. وأفشة ومعلول أبرز لاعبي القلعة الحمراء

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط.. ويقصف مجمعاً لتصنيع الصواريخ

بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف إلى أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ