علي الحجار عن جولته الغنائية في الصعيد: حلمي من 30 سنة

قال الفنان علي الحجار، إن عام 2021 كان مميز له، خاصة أنه حقق حلم من أحلامه وهو عمل جولة غنائية في الصعيد، معقباً: "ده حلمي من زمان، من اكتر من 30 سنة .. كنت بحلم إني أخد فرقتي وألف بيها الصعيد".

وأضاف علي الحجار خلال لقاء خاص مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "مكنتش أقدر أعمل ده لوحدي، لأن فيه إجراءات إدارية، ومحافظات ممكن توافق وممكن لأ، بالإضافة إلى موافقة الوزارات".

وتابع الفنان: "التليفزيون مش كفاية، علشان أهل الصعيد يستمتعوا بالفنان .. وأرجو من الفنانين انهم يفكروا زيي ويعملوا جولة غنائية وحفلات في الصعيد".

ونوه علي الحجار أن ما ساعده على تحقيق الحلم هو التزامن مع توجه الرئيس السيسي للاهتمام بأهالي الصعيد، وعمل الانجازات والافتتاحات، معقباً: "أول حفلة ليا كانت في الأقصر، كانت قبل افتتاح طريق الكباش بيومين".

وأشار الفنان إلى أنه كان يقوم بعمل حفلات شهرية في مسرح الزمالك التابع لإدارة أندية ضباط القوات المسلحة، وذلك منذ شهر الماري الماضي، معقباً: "وكنت بعمل ميدلي لأغاني الانتصارات في حرب أكتوبر، وجيه مدير إدارة أندية ضباط القوات المسلحة في مصر كلها، واقترح عليا إني أٌقيم جولة غنائية في الصعيد .. وافقت طبعاً لأنها كانت حلم".