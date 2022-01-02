عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار عن جولته الغنائية في الصعيد: حلمي من 30 سنة

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار

قال الفنان علي الحجار، إن عام 2021 كان مميز له، خاصة أنه حقق حلم من أحلامه وهو عمل جولة غنائية في الصعيد، معقباً: "ده حلمي من زمان، من اكتر من 30 سنة .. كنت بحلم إني أخد فرقتي وألف بيها الصعيد".

وأضاف علي الحجار خلال لقاء خاص مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "مكنتش أقدر أعمل ده لوحدي، لأن فيه إجراءات إدارية، ومحافظات ممكن توافق وممكن لأ، بالإضافة إلى موافقة الوزارات".

وتابع الفنان: "التليفزيون مش كفاية، علشان أهل الصعيد يستمتعوا بالفنان .. وأرجو من الفنانين انهم يفكروا زيي ويعملوا جولة غنائية وحفلات في الصعيد".

ونوه علي الحجار أن ما ساعده على تحقيق الحلم هو التزامن مع توجه الرئيس السيسي للاهتمام بأهالي الصعيد، وعمل الانجازات والافتتاحات، معقباً: "أول حفلة ليا كانت في الأقصر، كانت قبل افتتاح طريق الكباش بيومين".

وأشار الفنان إلى أنه كان يقوم بعمل حفلات شهرية في مسرح الزمالك التابع لإدارة أندية ضباط القوات المسلحة، وذلك منذ شهر الماري الماضي، معقباً: "وكنت بعمل ميدلي لأغاني الانتصارات في حرب أكتوبر، وجيه مدير إدارة أندية ضباط القوات المسلحة في مصر كلها، واقترح عليا إني أٌقيم جولة غنائية في الصعيد .. وافقت طبعاً لأنها كانت حلم".

علي الحجار جولة غنائية الصعيد الرئيس السيسي برنامج آخر النهار

موضوعات متعلقة

قائد القوات الجوية : نمتلك أحدث الطائرات في العالم .. وقادرون على الوصول إلى أبعد مدى لتأمين المصالح المصرية

توفيق عبد الرازق يكتب: «مصر- السيسي» تجسد الشموخ‭ ‬المصرى

3 أدعية واظب عليها كل يوم.. و100 دعاء تجمع خيري الدنيا والآخرة

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات

حكم الاحتفال بالمولد النبوي وماذا فعل الملك المظفر مع المصريين ؟

كيف نحتفل بـ ذكرى المولد النبوي؟.. علماء يجيبون

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

عيد زواجه الـ 75..شاهد مسن يرتدي بدلة عسكرية من الحرب العالمية الثانية

ترشيحاتنا

الصين تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علي الحجار عن جولته الغنائية في الصعيد: حلمي من 30 سنة

ماني: مواجهة تشيلسي صعبة ولكننا قادرون على إسقاطهم

بعثات إلى الفضاء وتساقط هب من السماء..أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في 2022

هل أقطع صلاتي؟.. حكم من أدركه أذان الفجر وهو يصلى قيام الليل

رغم جائحة كورونا..صادرات مصر في السيراميك و الملابس الجاهزة ترتفع في 11 شهرا و 1.7 مليار دولار عوائد قطاع الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ