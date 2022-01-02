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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

قالت هيئة الصحة في الصين، اليوم الأحد ، إن الصين سجلت 191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الأول من يناير، بانخفاض عن 231 حالة في اليوم السابق.

وحسب "رويترز"، ومن بين الإصابات الجديدة، تم نقل 131 إصابة محليا، وفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، بانخفاض عن 175 في اليوم السابق.

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كانت معظم الحالات المحلية الجديدة في مقاطعة شنشي الشمالية الغربية، حيث تم إغلاق العاصمة شيان لمحاولة السيطرة على انتشار المرض. كما أبلغت مقاطعتا تشجيانج وخنان عن حالات إصابة جديدة.

أبلغت الصين عن 52 حالة جديدة بدون أعراض، والتي تصنفها بشكل منفصل عن الحالات المؤكدة، مقارنة بـ 38 حالة في اليوم السابق.


ولم تكن هناك وفيات جديدة، ولم يتغير عدد القتلى عند 4636. كان البر الرئيسي للصين لديه 102505 حالات مؤكدة حتى نهاية 1 يناير.

الصين اصابة فيروس كورونا تشجيانج

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الصين تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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