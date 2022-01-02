بفستان أسود ومكياج جذاب..سمية الخشاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب في الصورة بفستان أسود جذاب، ومكياج مختلف، مما نال إعجاب متابعيها.

مسلسل سمية الخشاب

وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم".



وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.