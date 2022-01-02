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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشنى يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية .. 24 يناير

وائل الفشنى
وائل الفشنى

يحيى المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا يوم 24 يناير الحالى بدار اوبرا الاسكندرية على مسرح سيد درويش وذلك فى إطار الحفلات التى تقيمها الاوبرا على مدار العام. 

وطرحت دار الاوبرا تذاكر الحفل التى انقسمت الى ثلاث فئات وهى 65 جنيها، و85 جنيها، و110 جنيهات.

كشف المطرب وائل الفشنى، عن حلمه هو وفرقته.

وقال الفنشى خلال برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، علي قناة الحياة، أنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية لـ يعرفها العالم.

وأكد وائل الفشنى، أنه لا يهاجم مطربى المهرجانات، معقبا:" اول مرة شوفت أوكا وأورتيجا كان فى باريس وانبسطت جدا".

ولفت الفنان وائل الفشنى، إلى أنه يجب التنويع في الأعمال الفنية التى يقدمها.

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الصوت الجميل

وتابع الفنشى "الصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لى حاجة كبيرة جدا، وفور أن جاء إلى طلب للعمل معه لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه، قال لى ستغنى، وكانت مفاجأة كبيرة، لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

 

وروي موقف غير مجري حياته، :" حياتي قبل الحادث كانت متوترة ولم أكن فيها ملتزما بالصلاة، ولكن بعد الحادث الذى تعرضت له، تعلمت منه أن هذه الدنيا لا تسوى شيئاً، وتعاهدت أمام الله ألا أقوم بإيذاء من قاموا بإيذائى”.

 

وأكمل :" الحمدلله بعد الحادثة حياتي تغيرت وبقيت بقلل السهر والخروجات أكتر من الأول ومش بنزل من بيتي غير في الضرورة القصوي".

وائل الفشني دار الأوبرا الاسكندرية المطرب وائل الفشني مسرح سيد درويش

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