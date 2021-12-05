وائل الفشنى: حلمى ألف العالم واسمع الخارج المقامات المصرية

كشف المطرب وائل الفشنى، عن حلمه هو وفرقته.

وقال الفنشى خلال برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، علي قناة الحياة، أنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية لـ يعرفها العالم.

وأكد وائل الفشنى، أنه لا يهاجم مطربى المهرجانات، معقبا:" اول مرة شوفت أوكا وأورتيجا كان فى باريس وانبسطت جدا".

ولفت الفنان وائل الفشنى، إلى أنه يجب التنويع في الأعمال الفنية التى يقدمها.

الصوت الجميل

وتابع الفنشى "الصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لى حاجة كبيرة جدا، وفور أن جاء إلى طلب للعمل معه لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه، قال لى ستغنى، وكانت مفاجأة كبيرة، لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

وروي موقف غير مجري حياته، :" حياتي قبل الحادث كانت متوترة ولم أكن فيها ملتزما بالصلاة، ولكن بعد الحادث الذى تعرضت له، تعلمت منه أن هذه الدنيا لا تسوى شيئاً، وتعاهدت أمام الله ألا أقوم بإيذاء من قاموا بإيذائى”.

وأكمل :" الحمدلله بعد الحادثة حياتي تغيرت وبقيت بقلل السهر والخروجات أكتر من الأول ومش بنزل من بيتي غير في الضرورة القصوي".