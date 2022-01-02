السيول تصل الطريق الدولى أمام قرية سيدى حنيش بمطروح

حالة الطقس في مطروح

تشهد منطقة سيدى عبد الرحمن ، وسيدى حنيش بمطروح ، تساقط أمطار غزيره والتى تسببت في وجود تجمعات مياه الأمطار بالشوارع.

وتسببت الأمطار في إحداث سيول بمنطقة سيدى حنيش ، بعد تسرب مياه الأمطار من السدود ووصولها حتى الطريق الدولى.



وحذر عدد من أهالى مطروح ، المسافرين من تحرى الحذر الشديد بمنطقة سيدى حنيش ، بعد وصول السيول للطريق الدولى مطروح اسكندرية .

وشهدت محافظة مطروح ، حالة من الطقس السيىء صباح اليوم الأحد بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ، وتعالت بمدينة مرسى مطروح أصوات الرعد كما أضاء البرق سماء المحافظة، بالإضافة إلى تساقط أمطار على مدن الساحل الشمالي الغربي.

وشهدت مدن السلوم والنجيلة وبرانى والحمام والعلمين والضبعة، سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم والتى تسببت في اغراق الشوارع خاصة الغير مخدومة بالصرف الصحى.

وأصدر محافظ مطروح، قرارا بسبب الطقس السيىء منذ قليل بتعطيل الدراسة اليوم الأحد ، لسوء الأحوال الجوية. بجميع مدارس المحافظة ماعدا سيوة.



وأعلنت محافظة مطروح ، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول .



حيث وجه محافظ مطروح، بتجهيز كافة معدات مجلس مدينة مرسي مطروح، بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ، استعدادا للأمطار المتوقعة مراجعة شنايش الأمطار وعمل تجارب عملية بالمعدات.

امطار تصل الطريق الدولى