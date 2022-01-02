طارق الشناوي: صراحة الراحل وحيد حامد في لقائنا الأخير كانت مطلقة | فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، في الذكرى الأولى لوفاة المخرج وحيد حامد، إن شعوره بأن حواره الأخير معه هو الحوار الأخير له كان بسبب إطالته في سرد مواضيع، موضحا: " قعدت معاه 3 مرات وكانت مدة كل لقاء 4 ساعات".

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن صراحته في لقائه الأخير كانت مطلقة وكأنه كان اللقاء الأخير له، متابعا: "وحيد حامد من الكتاب القليلين اللي إحساسهم على الورق هو ذاته وجدانه الداخلي".

وأشار "الشناوي" إلى أن وحيد حامد كان حريصا على ما يريده، واستطرد: "مكانش بيحط مكياج على أي حاجة وكان بيقول في كتابته أنا كنت بروح مدرستي حافي.. محدش يقدر يقول الكلام ده غيره".

وأكد أن: “وحيد حامد عاش الواقع وكتب ما يريده وكان يملي إرادته ولا يُملى عليه”، مردفا: "سينما وحيد كانت تعبر عنه، وذكاؤه كان دائما في أنه يتطلع للمستقبل".