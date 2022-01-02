لاستعادة رونقها.. أحياء الإسكندرية تواصل أعمال مبادرة "عروس البحر من تاني"

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحباء الإسكندرية أعمال مبادرة "عروس البحر من تاني" من أجل استعادة الوجه الحضاري للمدينة الساحلية.



وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب اعمال التطوير والتجميل بنطاق الحي، حيث قامت اداره الحدائق بأعمال تقليم ٤٤ نخله، و٦٧ شجره حول المدارس والحدائق وشوارع المكس، والملك شاه، والاخشيدي، وأم السلطان وأمام الكنائس استعدادا لأعياد الميلاد.

أقرأ أيضًا:

وكيل أوقاف الإسكندرية: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع حتى يقوم "المعوج"



وأشارت شعبان إلى زراعة مدخل حدائق بشاير الخير ١ بغيط العنب ورفع كفاءتها وإزالة الحشائش والري والنظافة وقص النجيل، وجاري استكمال أعمال التطوير والتجميل لرؤيه أجمل لمواطني الثغر وزائريه.



وفي حي الجمرك، لخدمة، وبناءً على تعليمات اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، بالارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للتشجير بنطاق الحي، قامت إدارة الحدائق وعلى مدار أسبوع بالتالي قص الأسيجة والشجيرات بجزر الكورنيش وحديقة ديوان عام الحي.



كما تم تهذيب أشجار أمام كنيسة سانتاريتا، والقديس مرقس، وكنيسة الروم الكاثوليك، وتهذيب أشجار أمام ٣٥ شارع السكة الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام بالمسطحات الخضراء والارتقاء بمستوى التشجير.



يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أطلق في نوفمبر الماضي تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي تحت شعار "عروس البحر من تاني" والتي تأتي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية لإطلاق حزمة من المشروعات التي تهدف إلى إعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات المختصة.



وقال محافظ الإسكندرية إن مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية تشمل جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية وليس الكورنيش والطرق الرئيسية فحسب. وأوضح أنها تعد أول مبادرة تهدف لإشراك المواطن وجميع منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على المشكلات والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة من المشروعات.



ووجه المحافظ دعوة إلى جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية للمشاركة في المبادرة، موضحًا أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات يعملون على مدار 24 ساعة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها.



وأضاف المحافظ أنه سيتم إطلاق مسابقة لاختيار أجمل وأفضل حي من بين أحياء الإسكندرية، لافتاً إلى أن الحي الفائز سيتم تكريمه وجميع العاملين به.



وأشار المحافظ إلى أن كل رئيس حي في نطاقه سيكون بمثابة المنسق بين الشباب السكندري والمجتمع المدني المشاركين وذلك لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه خلال المبادرة.



من جانبها؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المواطن في هذه المبادرة هو حجر الأساس الرئيسي وسيتم تسخير جميع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح تلك المبادرة.



وأشارت عازر إلى حزمة المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط والتي تأتي في ضوء مطالب المواطنين، لافتة إلى مشروع الهوية البصرية، والرؤية الاستراتيجية التي تنفذ للاهتمام بميادين الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية.