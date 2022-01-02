فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق.. وهل يجوز الدعاء في السجود بالزواج من شخص باسمه؟.. و7 أسباب للسهو في الصلاة

ذهني يشرد في صلاة الفريضة فماذا أفعل حتى أخشع فيها؟

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟

هل يجوز الدعاء في السجود بالزواج من شخص باسمه؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثير من الناس نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

ذهني يشرد في صلاة الفريضة ، حتى إني لا أعرف كيف أنهيتها ، ماذا أفعل حتى أخشع في صلاتي ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور مجدي عاشور ردا على السؤال: إن شرود الذهن في الصلاة لا يُبطِلها ما دام المسلم قد أتمَّ شروطَها وأركانَها ، ولكن الخشوع هو سِرُّ قَبُول الصلاة وسبب وجود الراحة فيها ، ولذلك ينبغي على المسلم أن يقوم بإنجاز أموره الضروريَّةِ التي تشغل بَالَه وفِكْرَه عن الصلاة وفي أثنائها ، ثم يدخل الصلاة مستحضرًا عظمة الله تعالى .

وأوضح مستشار المفتي أن السبيل في تحقيق الخشوع يكون بتدبَّر الآيات التي يقرؤها، وأن ينطق قراءةَ القرآن والأذكار التي في الصلاة بتُؤَدَة ، وعلى مَهل ، فذلك أدعى للخشوع فيها .

7 أسباب للسهو في الصلاة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سبعة أسباب للسهو في الصلاة، على المسلم أن يعرفها جيدا ويحاول الإبتعاد عنها من أجل التركيز والخشوع في الصلاة.

7 أسباب للسهو في الصلاة

1 - التفكير في التلاهي، والتلاهي هي المصائب والديون والهم والغم، ومشاكل العمل والأسرة.

2 - والملاهي يشغل الإنسان أثناء الصلاة، والملاهي هي أمور الترفيه واللهو واللعب.

3 - تلاعب الشيطان بالإنسان أثناء الصلاة، فساعات الواحد يبقى ناسي حاجة ولما يدخل الصلاة يتذكرها، منوها أن هذا من الشيطان فيشغل المصلي عن الصلاة ويلهي تفكيره في أمر آخر.

4 - السن والكبر في العمر يبدأ مرحلة في عدم التركيز وهو ما يعرف عنه بتصلب الشرايين وبدايات الزهايمر.

5 - التعود وهي الوقت الذي تتحول فيه الصلاة إلى عادة ولا يشعر بها وكأنه يمارس روتين يومي.

6 - المحيط، وهو حالة الإنسان خارج المعاصي وارتكاب الذنوب، فأحد الأسباب المهمة في عدم التركيز في الصلاة هو ارتكاب الذنب خارج الصلاة.

7 - الاستغراق مع الله ، يعني أن يستغرق المصلي حاله مع الحالة لدرجة إنه ينسى أنه في الصلاة.

دعاء الخشوع فى الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخشوعُ في الصلاةِ هو السكون فيها، وعلى المصلِّي أن يُظهر التذلّلُ للهِ عزَّ وجلَّ بقلبهِ وجميع جوارحهِ، وذلك بحضورِ القلبِ وانكسارهِ بين يدي اللهِ تعالى،ُ وكمالُ الخشوعِ يتحقّقُ بتصفيةِ القلبِ من الرياءِ للخلقِ في الصلاةِ.

وأضاف« ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما دعاء الخشوع فى الصلاة والدعاء للمريض؟»،عليك بأربعة أمور بدايةَ: أولا: استشعارُ الخضوعِ والتواضعِ للهِ عزَّ وجلَّ عند ركوعك وسجودك، ثانيًا: أن يمتلئَ قلبك بتعظيمِ اللهِ عز وجلّ عند كل جزءٍ من أجزاء الصلاةِ، ثالثًا: أن يبتعد المُصلّي في صلاتهِ عن الأفكارِ والخواطرِ الدنيويّة، رابعًا: الإعراضِ عن حديثِ النفسِ ووسوسةِ الشيطانِ .

وتابع: إن الخشوع في الصلاةِ يَكثرُ ثوابها أو يقلّ حسبما يعقل المصلّي في صلاتهِ، ذلك أنّ الصلاةَ مع الغفلةِ عن الخشوعِ والخضوعِ لله عز وجل لا فائدة فيها، مختتمًا: بذكر الدعاء التالى، لمن أراد خشوعًا فى صلاته وهو: " اللهم ارزقني خشوعًا فى الصلاة، اللهم اشفِ مرضاناَ ومرضي المسلمين".

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:«هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه بلوزة طويلة؟».

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.



وأضافت الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

هل تقبل صلاة المرأة بالميكب؟

قال الشيخ عبد الله العجمي مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا وضعت مكياجا وأرادت أن تصلى به فلا مانع من ذلك ولكن بشرط.



وأجاب العجمي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونة (هل تصح الصلاة عند وضع المكياج بعد الوضوء؟)، نعم، يجوز الصلاة بالمكياج فهذا لا يفسد الوضوء بشرط أن تتوضأى أولًا ثم تضعيه، لأنه قد يكون به طبقة عازلة تمنع وصول الماء للوجه.

حكم صلاة المرأة مع وجود طلاء الأظافر

ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب الشيخ عنه أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن طلاء الأظافر لو كان مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهو يبطل الوضوء ولا يصح معه الوضوء ومن ثم الصلاة.

وأشار إلى أن المرأة لو توضأت ثم وضعت طلاء الأظافر ففي هذه الحالة يجوز لها الصلاة، فلا حرج من الصلاة مع وجود طلاء الأظافر، لأنها بالفعل قد توضأت قبل وضع طلاء الأظافر.

وذكر أن هناك نوعا جديدا في الأسواق من طلاء الأظافر يعرف عنه أنه لا يمنع من وصول الماء إلى الجلد، وإذا تم التأكد من هذا الأمر فلا حرج من الوضوء مع وجود طلاء الأظافر من هذا النوع.

حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال

حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ ..سؤال ورد لدار الإفتاء من سيدة تسأل ما حكم الصلاة التي قمت بها وأنا جالسة حتى لا يراني الرجال؟

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ أن الصلاة أمام الرجال جائزة ويجب الصلاة بفروضها بالشكل الطبيعي دون الجلوس، وأن على المرء أن يعوض ما صلاه بالجلوس دون سبب.

هل يجوز الدعاء في السجود بالزواج من شخص باسمه ؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “حكم من يدعو فى سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟”.

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال إن العلماء اختلفوا في هذا، فقال بعضهم إنما جعلت الصلاة للتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فلا نذكر فيها أسماء أشخاص، وخاصة في صلاة الفريضة.

وأضاف مستشار المفتي، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أن البعض الآخر يرى أنه من الممكن أن تذكر اسم شخص فى صلاة النافلة أما صلاة الفرض فلا.

وتابع أمين الفتوى: “ونحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله ويقول: “يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا” يقول كل ما في نفسه”.

وأشار إلى أن الشخص يبدأ فى طلب الذى يريده من هذه الأمور المفصلة في الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة التى هي ذكر وكلام مع الله عز وجل، لذلك يقولون من الاعتداء فى الدعاء أن شخصا يحدد أشياء معينة كقوله يا رب أريد قصرا مثلا فى المكان الفلاني وكام دور وعربية معينة، فأجملوا فى الطلب بمعنى “متفصلش كل حاجة لأن التفاصيل ممكن تكون متعبة ليك”.

وأكد أنه يقول فى هذه المسألة صلِ ركعتين قضاء حاجة وبعد ذلك تدعى ربنا وتتوجه إلى الله بسيدنا رسول الله وسل حاجتك وإن شاء الله تقضى بإذن الله.

دعاء زواج سريع



بعض الشيوخ الكرام تحدثوا عن أدعية الزواج، وقالوا بالفعل إنه من الممكن أن هذه الأدعية يستجيب لها الله ويحقق لكل شخص مراده، لهذا سوف نتحدث عن طريقة بسيطة لتيسير أمور الزواج:

كثرة الاستغفار.

التلاوة الدائمة لسورة الزلزلة، والكافرون، والنصر، والإخلاص.

صلاة ركعتين لله تعالى ثم قول الدعاء بخشوع وتضرع لله -عز وجل-.

وإذا كنت تريد شخص معينًا فقل «اللهم أرزقني فلانة أو فلانة زوجًا أو زوجة لي إنك على كل شيء قدير».

«رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» (سورة القصص: 24).

ثم قل اللهم بحق قولك، وبعد ذلك «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»بحق قولك: «إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وقولك الحق: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ»«اللهم اجمع بيني وبين فلانة أو فلان» ثلاث مرات.

«اللهم هب لي من لدنك -زوجا أو زوجة- هينا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه أو منها ذرية طيبة عاجلا غير أجل إنك سميع الدعاء».