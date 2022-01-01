عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

سورة تساعد على الحفظ
سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

يعانى كثير من الناس من النسيان وضعف الذكرة وعدم تذكر بعض الأمور، لذلك أوضح علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة.

سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

وقال الدكتور علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، إن قراءة سورة الأعلى “سبح اسم ربك الأعلى” تعمل على تقوية الذاكرة وتساعد على الحفظ.

وأوضح علي جمعة طريقة قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى للمساعدة على الحفظ وتقوية الذاكرة قائلا:

اقرأ من أول “سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى” إلى قوله تعالى “سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى” 7 مرات، ثم أكمل السورة إلى آخرها مرة واحدة، وهذه الطريقة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.

سورة الأعلى

"سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى (1) ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (2) وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (3) وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ (4) فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ (5) سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ (6) إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ (8) فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ (9) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ (10) وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى (11) ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ (13) قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ (15) بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا (16) وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ (17) إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ (18) صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ (19)".

هل يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته بالضرب؟ مستشار المفتي يجيب

هل يلزم مسح جميع الرأس في الوضوء في الطقس البارد؟.. مستشار المفتي يجيب

نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته على فيس بوك، بمناسبة اقتراب امتحانات نصف العام، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وجاءت نصائح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للطاب كالتالي:

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2- حدد أوقاتا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره؛ فقال: نعمتان مغبون فيهمـا كثيـر مـن النـاس: الصحة والفراغ.

3- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4 - رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5 - اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

9- خذ قسطا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهداف عليا، واسع إليها في جد ومثابرة.

سورة سورة الأعلى سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة علي جمعة سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة النسيان ضعف الذكرة 19 آية تساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

موضوعات متعلقة

هل يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته بالضرب؟ مستشار المفتي يجيب

أفضل عمل تبدأ به العام الجديد.. علي جمعة يوضح

هل يلزم مسح جميع الرأس في الوضوء في الطقس البارد؟.. مستشار المفتي يجيب

هل تجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز رد ما اختلسته لصاحبه دون الكشف عن هويتي؟.. الإفتاء تجيب

دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب .. اغتنمه

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى في 2021.. انتشار ميداني مكثف للتواصل المباشر مع الجمهور..فتاوى وأعمال مترجمة بلغات أجنبية..وحدة "بيان" في مواجهة الفكر الإلحادي

مركز الأزهر يقدم نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

ترشيحاتنا

iQOO 9 Pro هاتف رائد يصل قريبا بقدرات تصويرية خارقة

أخطبوط شبحي وبيت على سطح القمر.. 10 هياكل فضائية غريبة اكتشفت في 2021

أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 يناير 2022

لأصحاب الديون |شروط إشهار الإفلاس وآلية تأجيل سداد الدين ..اعرفها

جمال مناد أسطورة الجزائر: أحذر من كارثة في أمم إفريقيا.. وأطالب محاربي الصحراء بالانسحاب في هذه الحالة |حوار

«البحوث الإسلامية»: 650 ألف فتوى مباشرة وإلكترونية خلال عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

وفاة أول معيد بكلية حقوق الزقازيق من مرضى ضمور العضلات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

حياة مأساوية لـ ناهد شريف ..عانت من السرطان ولم تتحمل تكاليف علاجها وكمال الشناوى كلمة السر

لسبب غريب.. حبس امرأة لمدة 5 ساعات داخل حمام الطائرة|شاهد

فيديو

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ