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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء توضح

صلاة المرأة ببنطلون
صلاة المرأة ببنطلون ضيق

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:«هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه بلوزة طويلة؟».

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.


وأضافت الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

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هل تقبل صلاة المرأة بالميكب؟

قال الشيخ عبد الله العجمي مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا وضعت مكياجا وأرادت أن تصلى به فلا مانع من ذلك ولكن بشرط.

وأجاب العجمي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونة (هل تصح الصلاة عند وضع المكياج بعد الوضوء؟)، نعم، يجوز الصلاة بالمكياج فهذا لا يفسد الوضوء بشرط أن تتوضأى أولًا ثم تضعيه، لأنه قد يكون به طبقة عازلة تمنع وصول الماء للوجه.

حكم صلاة المرأة مع وجود طلاء الأظافر

 ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب الشيخ عنه أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن طلاء الأظافر لو كان مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهو يبطل الوضوء ولا يصح معه الوضوء ومن ثم الصلاة.

 

وأشار إلى أن المرأة لو توضأت ثم وضعت طلاء الأظافر ففي هذه الحالة يجوز لها الصلاة، فلا حرج من الصلاة مع وجود طلاء الأظافر، لأنها بالفعل قد توضأت قبل وضع طلاء الأظافر.

وذكر أن هناك نوعا جديدا في الأسواق من طلاء الأظافر يعرف عنه أنه لا يمنع من وصول الماء إلى الجلد، وإذا تم التأكد من هذا الأمر فلا حرج من الوضوء مع وجود طلاء الأظافر من هذا النوع.

 

حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال

حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ ..سؤال ورد لدار الإفتاء من سيدة تسأل ما حكم الصلاة التي قمت بها وأنا جالسة حتى لا يراني الرجال؟

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ أن الصلاة أمام الرجال جائزة ويجب الصلاة بفروضها بالشكل الطبيعي دون الجلوس، وأن على المرء أن يعوض ما صلاه بالجلوس دون سبب.

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