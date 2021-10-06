عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من يدعو في سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟.. الإفتاء تجيب

حكم من يدعو فى سجوده
حكم من يدعو فى سجوده بالزواج من فتاة باسمها

حكم من يدعو فى سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العلماء اختلفوا فقال بعض الفقهاء إنما جعلت الصلاة للتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فلا نذكر فيها أسماء أشخاص وخاصة فى صلاة الفريضة.

 

وأضاف أمين الفتوى وقال بعض العلماء من الممكن أن تذكر اسم شخص فى صلاة النافلة أما صلاة الفرض فلا. 

 

تابع أمين الفتوى نحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله ويقول: “يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا” يقول كل ما في نفسه.

هل يجب إطلاق اسم على الرضيع الذى مات فور ولادته؟.. الإفتاء تجيب

ونوه أن الشخص يبدأ فى طلب الذى يريده من هذه الأمور المفصلة في الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة التى هي ذكر وكلام مع الله عز وجل، لذلك يقولون من الاعتداء فى الدعاء أن شخصا يحدد أشياء معينة كقوله يا رب أريد قصرا مثلا فى المكان الفلاني وكام دور وعربية معينة، فأجملوا فى الطلب بمعنى “متفصلش كل حاجة لأن التفاصيل ممكن تكون متعبة ليك”.


وأكد خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أنه يقول فى هذه المسألة صلى ركعتين قضاء حاجة وبعد ذلك تدعى ربنا وتتوجه إلى الله بسيدنا رسول الله وسل حاجتك وإن شاء الله تقضى بإذن الله.


دعاء تعجيل الزواج من شخص معين

اللهم إني قد أحببت فلانًا، ويُذكر اسمه؛ فأجمعني به تحت ظل رضاك ورحمتك. 

اللهم إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به. اللهم إني قد أحببت فلانًا، واذكر اسمه، فطوع لي أسبابك، وأصلحه لي وأصلحني له. 

اللهم قربني لما فيه خيرًا لي، واجعلني خيرًا له.

 اللهم ارزقني بعظيم فضلك وواسع مغفرتك وعرض رحمتك ما يتمناه قلبي. اللهم ارزقني فلانًا، ويُذكر اسمه، زوجًا لي، أنت القادر فوق عبادك.

 اللهم احفظ قلبي من كل ما لا يرضيك، وارزقني زوجًا صالحًا ترضى عنه وترضاه لي. 

اللهم إنك تعلم ما في نفسي، ولا اعلمه، فجنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقني حلالك، وباعد بيني وبين كل ما لا يرضيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. 

الإفتاء حكم من يدعو فى سجوده بالزواج من فتاة باسمها هل يجوز الدعاء بالزواج من فتاة معينة في السجود هل يجوز الدعاء بالزواج من فتاة معينة في الصلاة هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص باسمه في الصلاة هل يجوز الدعاء بالزواج من فتاة باسمها في الصلاة مجدى عاشور

موضوعات متعلقة

هل يجب إطلاق اسم على الرضيع الذى مات فور ولادته؟.. الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟.. الإفتاء تجيب

هل الفائدة الشهرية نظير الوديعة البنكية حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أجهضت في السادس.. فهل لن يشفع الجنين لي إلا إذا ذبحت عقيقة له؟

ما هو حد النصاب في شهادات الاستثمار؟ الإفتاء تجيب

هل يتغير وضع السنة القبلية للفجر إذا صليت بعد طلوع الشمس؟

كيف تكون صلاة قضاء الحاجة وهل نقرأ فيها سورة معينة؟.. علي جمعة يجيب

ما مكانة الكاظمين الغيظ عند الله؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

حكم من يدعو في سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟.. الإفتاء تجيب

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية فولفو C4 موديل 2022

مصطفى يونس: مستوى المنتخب لا يُرضي الجماهير.. وقَلِقْ من مباراة ليبيا

للعام الثاني على التوالي .. المتحف المصري الكبير يحصل على iso |صور

خبير أوبئة يكشف مفاجأة عن علاج جديد لكورونا نتائجه مذهلة وموعد طرحه

أحمد دياب: قرارات رابطة الأندية ستكون ملزمة للجميع بلا استثناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ