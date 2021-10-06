حكم من يدعو في سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟.. الإفتاء تجيب

حكم من يدعو فى سجوده بالزواج من فتاة باسمها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العلماء اختلفوا فقال بعض الفقهاء إنما جعلت الصلاة للتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فلا نذكر فيها أسماء أشخاص وخاصة فى صلاة الفريضة.

وأضاف أمين الفتوى وقال بعض العلماء من الممكن أن تذكر اسم شخص فى صلاة النافلة أما صلاة الفرض فلا.





تابع أمين الفتوى نحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله ويقول: “يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا” يقول كل ما في نفسه.

ونوه أن الشخص يبدأ فى طلب الذى يريده من هذه الأمور المفصلة في الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة التى هي ذكر وكلام مع الله عز وجل، لذلك يقولون من الاعتداء فى الدعاء أن شخصا يحدد أشياء معينة كقوله يا رب أريد قصرا مثلا فى المكان الفلاني وكام دور وعربية معينة، فأجملوا فى الطلب بمعنى “متفصلش كل حاجة لأن التفاصيل ممكن تكون متعبة ليك”.



وأكد خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أنه يقول فى هذه المسألة صلى ركعتين قضاء حاجة وبعد ذلك تدعى ربنا وتتوجه إلى الله بسيدنا رسول الله وسل حاجتك وإن شاء الله تقضى بإذن الله.



دعاء تعجيل الزواج من شخص معين

اللهم إني قد أحببت فلانًا، ويُذكر اسمه؛ فأجمعني به تحت ظل رضاك ورحمتك.

اللهم إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به. اللهم إني قد أحببت فلانًا، واذكر اسمه، فطوع لي أسبابك، وأصلحه لي وأصلحني له.

اللهم قربني لما فيه خيرًا لي، واجعلني خيرًا له.

اللهم ارزقني بعظيم فضلك وواسع مغفرتك وعرض رحمتك ما يتمناه قلبي. اللهم ارزقني فلانًا، ويُذكر اسمه، زوجًا لي، أنت القادر فوق عبادك.

اللهم احفظ قلبي من كل ما لا يرضيك، وارزقني زوجًا صالحًا ترضى عنه وترضاه لي.

اللهم إنك تعلم ما في نفسي، ولا اعلمه، فجنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقني حلالك، وباعد بيني وبين كل ما لا يرضيك كما باعدت بين المشرق والمغرب.