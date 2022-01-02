رئيس مدينة سفاجا يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء ياسر شعبان، اليوم "الأحد"، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا للوقوف على تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وحسن التعامل معهم مع توفير حياة كريمة للمواطنين.

واستمع " رئيس المدينة " إلى طلبات عدد من المواطنين بحضور ضيه على محمد، مديرة المركز، كما تابع تسجيل طلباتهم من خلال منظومة الشكاوى وتلقي الطلبات، ومسار استقبال وتسجيل الشكوى ومتابعتها مع الجهة المعنية حتى الرد على المواطن بالرأي أو الإجراء المتخذ.

وأكد " شعبان"، حرص طاقم المنظومة من جميع الإدارات على تقديم مزيد من الخدمات والمساعدات الانسانية مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية خاصة للأولى بالرعاية ومحدودي الدخل إضافة الى تلبية مطالب المواطنين وبحث شكواهم في القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على سرعة حلها بالتواصل الدائم والتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية المعنية بالمجلس وخارجها.

وطالب رئيس المدينة، محمود كلحي، مدير إدارة خدمة المواطنين بضرورة مراعاة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التقديم على الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها، موجها بالإسراع في معدلات الانجاز مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التقديم ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تطوير أداء خدمات المواطنين بمحافظة.

كانت السلطات المختصة بمحافظه البحر الاحمر، قد اعادت فتح طريق راس غارب الغردقة والذي تم اغلاقه منذ ليله امس بسبب الامطار الغزيرة والسيول التي ضربت الطريق وتسببت في اضرار ونحر في اجزاء مختلفة على مسافات وتحديدا بالكيلو 40 طريق راس غارب الغردقة.

على الجانب الآخر أعلنت إدارة الأزمات والعمليات بالبحر الأحمر استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على منطقة خليج السويس، خاصة على رأس غارب، ورأس شقير، وذلك من خلال أخر تحديث لصور الأقمار الصناعية.

وناشدت محافظة البحر الأحمر المواطنين توخي الحذر.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر قرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

كانت حالة من البهجة والسعادة قد عمت بين ابناء مدينة الغردقة أمس، بعد معايشتهم مشاهد تعد الاولى من نوعها على عيونهم طوال حياتهم، برؤيتهم تساقط الثلوج التي ظهرت بوضوح على الارصفة والشوارع بمدينة الغردقة بعد امطار رعدية ثلجية غزيرة لم تستمر سوى 10 دقائق وقد انتشرت على صفحات فيسبوك صور لهذه المشاهد التي اعتبرها اهالي الغردقة مشاهد تاريخية وان الغردقة تحولت الى قطعة من اوروبا في لحظات.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية وأعلنت أنها قد تصل إلى حد السيول في مناطق من سيناء وخليج السويس الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بمناطق من جنوب الصعيد متوقعة بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتنشط الرياح في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من جانبه أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، توجيهاته لجميع رؤساء المدن بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية