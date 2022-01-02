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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإبتسامة مشرقة.. ياسمين صبرى تبهر متابعيها .. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورًا جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين صبري بإبتسامة مشرقة، مرتدية فستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها، ومكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

 

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IMG_٢٠٢٢٠١٠٢_١٦١٢٥٧
بإبتسامة مشرقة ياسمين صبري تبهر متابعيها مسلسل حكايتى مكياج ناعم النجمة ياسمين صبرى

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