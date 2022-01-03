وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

مع بداية العام الجديد 2022 ينصاع البعض لمشاهدة البرامج التي تتحدث عن توقعات العام الجديد والأحداث التي تحدث في المستقبل بالإضافة إلي توقعات الأبراج دون أن يكترث أحدهم إلي مدى جواز القيام بهذا الفعل فهل هو حرام ام حلال ليرد على هذا التساؤل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق .

رد علي جمعة على توقعات السنة الجديدة

علق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من يقرأون الطالع فى السنة الجديدة ويصدقونه قائلاً: “أوهام وكلام فاضي”.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج " من مصر"، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن من يقرأون الطالع ويصدقون ما سيحدث لهم فى العام الجديد كل هذه أوهام هو يؤكدها لنفسه حتى يصير هو أسيرا لها ولا يستطيع أن يخرج منها ويتعجب.

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