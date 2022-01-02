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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عواصف ورعد وأمطار على شرم الشيخ .. تفاصيل حالة الطقس بجنوب سيناء

صدى البلد

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفاصيل حالة الطقس السئ بجنوب سيناء وشرم الشيخ.

وقال فودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" استقبلنا شكاوي كثيرة من معظم مدن المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأوضح خالد فودة:" المفاجأة كانت حصول شرم الشيخ على نصيب الأسد من الأمطار، بعدما تعرضت لعواصف ورعد، موضحا:"أول مرة تحصل في شرم الشيخ، وتم فصل الكهرباء فورا، خاصة بعد وقوع  عمودي كهرباء".

وأكمل:"اشتغلنا في الظلام منذ الخامسة حتى الواحدة صباحا، وأوجه التحية لكافة المسئولين ابتداء من رئيس المدينة والمرور، ونائبة المحافظ التي تواجدت معنا في وسط الشارع، مضيفا:"كانت ملحمة وتم إزالة الأمطار ولا يوجد أية خسائر".

وأوضح أن معظم رؤساء المدن كانوا مستعدين للتعامل مع الأمطار والسيول، مضيفا:"العواصف والأمطار تسببت في إزالة برج كهرباء لمسافة 5 كيلو مترات خارج شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مدير الأمن وجه بتنفيذ تحويلة لحل أزمة بعض الانهيارات بالطريق الدولي.


 

حالة الطقس شرم الشيخ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عزة مصطفي

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