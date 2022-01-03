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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مبادرة الألف يوم ذهبية حققت انخفاض 30% بنسبة التقزم بين الأطفال

النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب

قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مبادرة “ الألف يوم ذهبية” تمكنت من تحقيق معدل 34% لنسبة المباعدة بين الإنجاب وذلك من العينة العشوائية التي تم التنفيذ عليها من السيدات مما يعمل علي الحفاظ علي صحة المرأة باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف التي تسعي وزارة الصحة لتحقيقها ضمن مبادراتها للسيدات.

 

و أضافت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الاهتمام بتطبيق التباعد بين الإنجاب لفترة 4 سنوت ساهم في تقليل نسبة إصابة الأطفال بالتقزم إلي30% مما يعد إنجازا كبيرا للمبادرة، لافتة إلي أن عدم المباعدة بين الأطفال من شأنه أن يصيب الطفل الأول بالتوحد والأنيميا علاوة علي ضعف الحالة الجسدية والنفسية له في أيام النشء الأولي.

 

و أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن الفترة الحالية تشهد جهود واسعة إلي تحسين الخصائص السكانية بما يتلاءم مع تحقيق التنمية الشاملة للمواطنين كما يعتبر ذلك أحد أهم حلول القضاء علي الزيادة السكانية.

 

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : نسعي إلي حماية صحة المرأة وطفلها في آن واحد لا سيما في مرحلة الحمل وأول عامان ولذلك أطلق علي هذه الفترة الألف يوم ذهبية نظرا لكونها تلعب دور محوري في دورة نمو الطفل من الناحية النفسية والجسدية، بجانب امتلاكها مردود اقتصادي علي الأسرة وتحديدا في تخفيض نفقات العلاج والرعاية في مراحل النمو التالية.

 

طفل نفقات العلاج الخصائص السكانية المباعدة بين الأطفال صحة المرأة

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