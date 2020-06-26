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برلمان

لتجنب عدوى كورونا.. برلماني يطالب بإلغاء حصص الألعاب داخل الحضانات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:56 م
عودة الحضانات
عودة الحضانات
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أحمد أيمن
أكد النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة تطبيق عدد من الاجراءات الاحترازية عند إعادة فتح الحضانات أول يوليو المقبل، من بينها الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأطفال سواء داخل الحضانات أو خلال تنقلهم عبر الباصات أو الأتوبيسات المخصصة لهذه الحضانات، فضلا عن إلزام الأطفال والمدرسين والمشرفات وجميع العاملين بارتداء الكمامات.

وفي هذا السياق، طالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة توفير كمامات مريحة تتناسب مع الأطفال حتى لا يضطروا إلى خلعها، إلى جانب خفض الكثافة العددية للأطفال داخل غرف الحضانة،على أن يتم تشديد الرقابة من قبل وزراة التضامن والصحة على الحضانات للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوزات، بالإضافة إلى إجراء المسح والكشف الدوري للأطفال وجميع العاملين بالمنظومة للتأكد من سلامتهم وعزل المصابين أو المشتبه بهم.

كما طالب النائب، بضرورة إلغاء الفسح وأوقات الراحة أو فترات اللعب الخاصة بالأطفال داخل الحضانات، لضمان عدم الاختلاط بينهم، فضلا عن تجنب لمس أسطح الألعاب، وما قد تسببه الحالتين في نقل عدوى كورونا بين الأطفال حال إصابة طفل أو أكثر بفيروس كورونا، وذلك للسيطرة على طبيعة الطفل المستمرة في الحركة واللعب.

وأعلنت وزيرة التضامن نيفين القباج، أنه سيتم الإعلان، غدا السبت، عن الشروط التى يجب توافرها فى الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الشروط الآن تراجع قانونيًا وتعرض على الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنه سيتم فتح الحضانات أول يوليو القادم.
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