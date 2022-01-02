القناة لتوزيع الكهرباء تكشف طريقة التعامل مع السيول لحماية الأرواح

كشف مهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن الأضرار التي طالت بعض مدن محافظة البحر الأحمر جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت بالامس.



وأوضح السيد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON قائلاً:” تم فصل الكهرباء يدوياً لحماية الأرواح والممتلكات بسبب تتدفق المياه الغزيرة الذي طال الشوارع والمحال التجارية والقرى السياحية ولوحات الكهرباء وبالتالي كان لازم نأمن الناس وتم نزح المياه تجنباً للحوادث.

قطع الكهرباء



ونفى رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن يكون قطع الكهرباء قد شمل مدينة شرم الشيخ بالكامل لكن في بعض المناطق فقط بشكل جزئي لتأمين الناس من المخاطر المحتملة.



وأضاف قائلا:"الحمد لله عادت الأمور لطبيعتها في شرم الشيخ بعد ثلاث ساعات فقط من سقوط الأمطار وعادت الكهرباء لتلك المناطق"



وكشف رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن المناطق التي لم يتمكن فيها من إعادة الكهرباء بسبب تدفق السيول تم الدفع فيها بعربات توليد كهرباء "ديزل" بما يبلغ 13 سيارة.