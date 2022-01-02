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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارجية الكويت تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لسرعة المغادرة بسبب كورونا

صدى البلد

 دعت الخارجية الكويتية مواطنيها بكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرا لانتشار إصابات كورونا.
وأشارت وزارة الخارجية - في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر مساء اليوم الأحد - إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين الكويتيين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحور كورونا وحفاظا على سلامتهم.


وأضافت الخارجية الكويتية أنه في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة قد تقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.


تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيان بدعوة مواطنيها بمغادرة المملكة المتحدة ودعت مواطنيها بأسبانيا والمملكة العربية السعودية بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

الخارجية الكويتية المانيا فرنسا إيطاليا المغادرة كورونا

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خارجية الكويت تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لسرعة المغادرة بسبب كورونا

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