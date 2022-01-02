خارجية الكويت تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لسرعة المغادرة بسبب كورونا

دعت الخارجية الكويتية مواطنيها بكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرا لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية - في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر مساء اليوم الأحد - إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين الكويتيين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحور كورونا وحفاظا على سلامتهم.



وأضافت الخارجية الكويتية أنه في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة قد تقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.



تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيان بدعوة مواطنيها بمغادرة المملكة المتحدة ودعت مواطنيها بأسبانيا والمملكة العربية السعودية بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.