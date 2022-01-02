لم يتأثرا بالأمطار.. الآثار: متحفا شرم الشيخ والغردقة في أمان وشغالين

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أن كلاً من متحفي شرم الشيخ والغردقة في حالة جيدة جدًا.



وأوضح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON قائلاً:”الأخبار المنتشرة عن تأثر متحف شرم الشيخ بالأمطار كاذبة تمامًا، والقطع الأثرية لم تتأثر والمتحف شغال”.

وذكر عثمان أن الاستعدادات والمراقبة تتم على مدار الساعة في موجات الطقس السيء قائلاً:"بيكون فيه ناس سهرانة داخل غرف المراقبة عند أي موجة طقس سيء، والمتاحف المصرية في أمان".

الأرصاد

وقالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد سيكون معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.



وأضافت شاكر أن البلاد شهدت عدم استقرار فى أحوال الطقس خلال الفترة الماضية، وبدأت تتحسن نسبيا منذ اليوم مع استمرار تساقط الأمطار على السواحل والمدن الشاطئية.

وأكدت مدير “الاستشعار عن بعد” بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الاثنين ستكون الشبورة كثيفة خلال الصباح الباكر، وتصل لحدة الضباب على الطرق الزراعية والسريعة.



وأوضحت إيمان شاكر، أن الشبورة ستبدأ من 5 صباحا وحتى 8 صباحا وبعد ذلك تبدأ الرؤية الأفقية فى التحسن.

وطالبت مدير الاستشعار عن بعد، بتأجيل السفر باكر إذا لم يكون ضروريا حتى تتحسن الرؤية.