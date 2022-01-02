عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يتأثرا بالأمطار.. الآثار: متحفا شرم الشيخ والغردقة في أمان وشغالين

صدى البلد

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أن كلاً من متحفي شرم الشيخ والغردقة في حالة جيدة جدًا.


وأوضح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار في مداخلة هاتفية  خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON قائلاً:”الأخبار المنتشرة عن تأثر متحف شرم الشيخ بالأمطار كاذبة تمامًا، والقطع الأثرية لم تتأثر والمتحف شغال”.

وذكر عثمان أن الاستعدادات والمراقبة تتم على مدار الساعة في موجات الطقس السيء قائلاً:"بيكون فيه ناس سهرانة داخل غرف المراقبة عند أي موجة طقس سيء، والمتاحف المصرية في أمان".

الأرصاد

وقالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد سيكون معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.


وأضافت شاكر أن البلاد شهدت عدم استقرار فى أحوال الطقس خلال الفترة الماضية، وبدأت تتحسن نسبيا منذ اليوم مع استمرار تساقط الأمطار على السواحل والمدن الشاطئية.

وأكدت مدير “الاستشعار عن بعد” بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الاثنين ستكون الشبورة كثيفة خلال الصباح الباكر، وتصل لحدة الضباب على الطرق الزراعية والسريعة.


وأوضحت إيمان شاكر، أن الشبورة ستبدأ من 5 صباحا وحتى 8 صباحا وبعد ذلك تبدأ الرؤية الأفقية فى التحسن.

وطالبت مدير الاستشعار عن بعد، بتأجيل السفر باكر إذا لم يكون ضروريا حتى تتحسن الرؤية.

قطاع المتاحف وزارة الآثار شرم الشيخ الغردقة الاثار

ترشيحاتنا

أرد الأمانة للشعب.. رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك يعلن الاستقالة من منصبه

فاتن موسى: مصطفى فهمي بيعايرني.. وقالي انتي عايزه تحوشي من ورايا.. فيديو

التخطيط: تطوير وميكنة 2594 مكتب تطعيمات على مستوى الجمهورية

لم يتأثرا بالأمطار.. الآثار: متحفا شرم الشيخ والغردقة في أمان وشغالين

وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين بدون مجاملات أو واسطة

خارجية الكويت تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لسرعة المغادرة بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

إيقاف إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين.. تفاصيل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ