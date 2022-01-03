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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 3 يناير فإن ذلك يعني أنك محب للحياة، ولديك روح طموح وتتمتع بحس السيطرة والنظام.. لكنك تخاف من الغدر والخيانة، وعليك أن تتجنب المبالغة في إظهار الشك.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود  3 يناير فإن ذلك يعني أن عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة..

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 3 يناير فإن ذلك يعني ستكون نشطًا جدًا في المكتب وستكون قادرًا على إكمال جميع أعمالك بسرعة وفي الوقت المحدد. 

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نصيحة لمواليد 3 يناير 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 2يناير، قائلة: في عام 2022 تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي


 يمكنك تحقيق مكاسب مالية ضخمة. اليوم يعطي إشارات جيدة لأولئك الذين يعملون في سوق الأوراق المالية. ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية.

 

خبيرة الأبراج عبير فؤاد مولود ا في يوم 2 يناير حظك اليوم وتوقعات الأبراج نصيحة لمواليد 3 يناير

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