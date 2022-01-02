إياد نصار: بعض الشركات تشن حملات على الفنانين للتعاقد معها

عبر السوشيال..

قال الفنان إياد نصار، إنه يحب الفن ومهنة التمثيل لكنه يكره أشياء كثيرة حولها، قائلاً "بحب التمثيل جداً لكن بكره إللي حواليه زي الدوشة والمنافسة والاستعراض ولا أحب هذه الخصال".



وأكد إياد نصار خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “أون”، أنه يهتم بانتقادات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي ويأخذ بعضها في الاعتبار.

وعلق على بعض الانتقادات التي توجه عبر السوشيال ميديا قائلاً:"دلوقتي بالإضافة لما سبق في أيادي خفية تعبث على السوشيال ميديا".

تمارس ضغوطاً

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول المقصود من الأيادي الخفية في السوشيال ميديا قال: "الموضوع بقى بيزنس والترندات يتم شرائها الآن والمتابعين".

وانتقد بعض شركات العلاقات العامة التي تمارس ضغوطاً على بعض الفنانين عبر حملة ممنهجة حتى يجبروا الفنان على التعامل معهم.