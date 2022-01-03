مشاهدة ممتعة.. مي كساب تروج لمسلسل "الحلم"

روجت الفنانة مي كساب لأحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “الحلم”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت مي كساب صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت كاتبة: “مسلسل #الحلم يعرض يوميا من السبت للخميس الساعة التاسعة مساءً علي #قتاه_الحياه والإعادة الساعة ١ صباحا و١٢ ظهرا مشاهده ممتعه بإذن الله”.

وتحدثت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "دور جديد عليا وأول مرة أعمله .. وهو عبارة عن سيدة تبدو انها شريرة وقوية ولكن في الحقيقة هي عكس كده".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، يكون فيه حنية".

وتابعت الفنانة أن المسلسل يتناول معيشة الناس في العشوائيات وفي حي الأسمرات، والتطورات التي تحدث في المجتمع، معقبة: "بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. والإنسان هو اللي بيصنع المعجزات".

وواصلت صابرين: "المسلسل بيتناول دراما حقيقية واقعية .. وكل الأماكن التي تم تصويرها في المسلسل هي أماكن حقيقية .. وروحنا أماكن كثيرة جداً .. وعيشنا المعاناة كاملة معاهم".

وكشفت الفنانة قائلة: "انا في اللوكيشن حالياً .. ولسة بنصور .. ومخلصناش تصوير المسلسل رغم ان اليوم هو العرض الأول له".