الأهلي يعدل عقود ثلاثي الفريق المتألق.. تفاصيل

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسؤولي النادي الأهلي قاموا بتعديل عقود الثلاثي أكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: «مسؤولو النادي الأهلي، قاموا خلال الأيام الماضية، بتعديل عقود أكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه، خلال المباريات التي شاركوا به هذا الموسم».

وأضاف: «الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ينوي منح فرصة كبيرة للثنائي وأحمد عبدالقادر، وعمار حمدي، في المباريات المقبلة، بداية من كأس الرابطة المحترفة».

يُذكر أن الجهاز الفني للأهلي، عدل موعد استئناف التدريبات الجماعية، حيث سيعود اللاعبون البدلاء للتدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، بينما يعود اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 9 يناير المقبل، استعدادًا لخوض منافسات كأس الرابطة.