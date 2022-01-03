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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضباب وأمطار.. تحذيرات من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الإثنين، تنبيه من استمرار حالة الضباب في عدة مناطق منها، الرياض، القصيم والجوف، عسير وسقوط أمطار على منطقة الباحة.

وتوقع المركز أن منطقة الرياض، الزلفي، الغاط، ثادق، رماح، شقراء ستشهد ضبابًا مصحوبا بتدن في مستوى الرؤية، فيما ستشهد منطقة القصيم، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء ضبابا مصحوبا بتدن خطرا في مستوى الرؤية.

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ومن ناحية أخرى، شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات، بلجرشي، وبني حسن، والقرى، والمندق، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على معظم مناطق المملكة المشمولة بتقرير المركز.

وأهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

 

 

 

 

الارصاد السعودية الدفاع المدني السعودي السعودية الحج منطقة القصيم

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