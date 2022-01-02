عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أمطار رعدية.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ 24 ساعة

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف)، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة.

السعودية: لا توجد أي نية حتي الآن لوقف تأشيرات العمرة

لـ سوء الطقس .. السعودية تعلّق الدراسة حضوريًا في عدد من المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

السعودية حالة الطقس طقس السعودية طقس السعودية اليوم اخبار الطقس

ترشيحاتنا

انفجار سيارة سائق فرنسي في رالي دكار.. عمل إجرامي محتمل والسعودية تحقق

الأرصاد تحذر: عدم استقرار فى الأحوال الجوية.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

دار الإفتاء: الحشيش والبيرة حرام شرعا مهما تغيرت الأسماء

الدول تسارع في التخلص من الدولار الأمريكي.. تعرف على البديل

ننشر أعداد الطلاب المستفيدين من خدمات الرعاية التأمينية في مدارس مصر |تفاصيل

10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ