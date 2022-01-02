سقوط أمطار رعدية.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ 24 ساعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف)، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.