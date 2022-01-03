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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 27 شاباً وإستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  27  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 613  شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 292 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 155 منهم لعدم الاستيفاء  ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 155 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان كفر الشيخ كعب العمل القطاع الخاص والاستثماري تعيين 27 شابا شهادة قياس مستوى المهارة

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