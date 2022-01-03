بعد أن طلبت الدعاء لها| سما إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة سما إبراهيم تطورات حالتها الصحية من خلال منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وكتبت سما إبراهيم :" الحمد لله .. كل كلمات الحب و الامتنان مش حتقدر تعبر عن الشعور الصادق بالمحبة والاهتمام اللي مليتوا بي قلبي و طبطتوا على روحي بي بسؤالكم واهتمامكم و جدعنة ولا البلد اللي بتظهر في الشدة ".

وأضافت سما إبراهيم :" مهما عبرت ليكم عن قد ايه رسايلكم واهتمامكم الصادق دعمني مش حعرف اوفيكم حقكم .. وحقكم عليا اني قلقتكم معايا".



وتابعت :"الحمد لله كان دور برد واجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني .. و اثاره الصحية امتدت الى التهاب حاد في الحنجرة .. يعني بإذن الله مش حعرف اغلس عليكوا شويه كده بصوتي ".

سما إبرايهم

سما إبراهيم تطلب الدعاء من جمهورها

أثارت الفنانة سما إبراهيم قلق جمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد ان طالبتهم بضرورة الدعاء لها.

وقالت سما إبراهيم دون ان تكشف عن نوع إصابتها : “الحمد لله.. لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لى الخالق أن يعفو عنى ويلطف بمحنتى.. ما أمر به اختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه..أسألكم الدعاء”.

سما إبراهيم بمسلسل موضوع عائلى

وكانت اخر اعمال الفنانة سما إراهيم مسلسل “موضوع عائلى ” بطولة الفنانة ماجد الكدوانى ، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، المخرج أحمد الجندي، والمنتج أحمد الجنايني.

يقدّم العمل أول بطولة تلفزيونية للنجم السينمائي ماجد الكدواني، وتدور أحداثه حول ابراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع ابراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.