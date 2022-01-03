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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش قديم وجديد|عزيز الشافعي: عمرو دياب أقوى صوت شرقي بالوطن العربي ..فيديو

الملحن عزيز الشافعى
الملحن عزيز الشافعى

حل الملحن والشاعر الغنائى عزيز الشافعى، ضيفا على موقع صدى البلد الأخباري؛ احتفالا بنجاحاته فى عام 2021، وتعاونه مع عدد كبير من المطربين والمطربات في كثير من الأعمال الفنية والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو الكلمات والألحان سويا. 

وتحدث الملحن عزيز الشافعى من خلال ندوته عن الهضبة عمرو دياب وسر اختياره لأغناينه فى الأعوام الأخيرة . 

وقال الشافعى :" مفيش عمرو دياب قديم وعمرو دياب جديد ، عمرو دياب  هو أقوى صوت شرقى فى مصر والوطن العربى ". 

وأضاف عزيز الشافعى :" عمرو دياب ينافس دوليا وليس محليا ولديه رؤية ومقاييس  لاختيار اغناينه بيتوقف على الهدف من الأغنية وتوقيتها والموضة الغنائية فى العالم الخارجى والعالم العربى ". 

ومن أبرز أعمال  عزيز الشافعى 2021“ أنت الحظ ، كتر من قربك، حلو التغيير، زيها مين، عرض مستمر، حته تانية، ونفضل نرقص، خليك فولاذى، صعبة".

كتر من قربك لـ عمرو دياب

تمكن أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب من تصدر مؤشرات البحث بعد طرحها على إحدى المنصات الخاصة باحدى شركات الاتصالات . 

أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب من تمكنت من  تصدر مؤشرات البحث رغم عدم طرحها على موقع  يوتيوب .

 طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ” ، والتى تعد واحدة من أغانى البومه الذى يطرحه أغانيه تباعاً.

"كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

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بعد الصلح مع نصر محروس.. عزيز الشافعي يطرح أغنية تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان

نشر الملحن عزيز الشافعي، أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع تويتر، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركته بالعزف على العود.


وعلق عزيز الشافعي علي الفيديو: "جديدي مع النجم العائد بقوه بهاء سلطان.. فكرة وإخراج صانع النجوم نصر محروس كلماتي و ألحاني توزيع و مكساج أمير محروس إيه رأيكم في أدائي".

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