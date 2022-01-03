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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحقق في واقعة وفاة الفتاة ضحية التنمر والابتزاز بكفر الزيات

الفتاة الضحية
الفتاة الضحية

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات استمرار التحقيقات في وفاة الطالبة بسنت شلبي 16 سنة بالصف الثاني الثانوي الازهري بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز ، بعد تقدم أسرتها ببلاغات جديدة في ملابسات وفاتها منذ عدة أيام إثر تناولها مادة سامة داخل غرفتها بمنزلها ووفاتها متأثرة بذلك .


واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من أسرة الطالبة المتوفاة وإضافتهم لأقوال وبلاغات  جديدة في ملابسات وفاتها بالتحقيقات .

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حيث وجهت الأسرة اتهامات لشابين بنفس القرية بقيامهما بتركيب صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة ومفبركة  ونشرها بين أوساط أهالي القرية والشباب لابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها  مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية وقيامه بإغلاق باب حجزتها وتناول حبة سامة أودت بحياتها بعد تركها لخطاب تؤكد فيه لوالدتها انها ليست الموجودة في الصور .


وقرر محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق استدعاء الشيابين الذين تم اتهامها في البلاغ الجديد المقدم من أسرة الفتاة والتحفظ على جهاز المحمول الخاص بالطالبة لفحصه وتكليف المباحث بسرعة عمل التحريات حول الاتهامات الجديدة في الواقعة واستمرار التحقيقات.

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و كان اللواء هاني عويس مدير امن الغربية قد تلقى اخطاراً من نقطة مستشفى جامعة طنطا  يفيد بورود فتاة تدعى "بسنت شلبي " ١٦ سنة  طالبة  بوصوله الى المستشفى في حالة متأخرة بسبب "تناولها حبة الغلة السامة وتوفيت ولم تفلح محاولات إنقاذها .


وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات لكشف غموض الواقعة.

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