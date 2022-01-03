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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف إزاي تنقل أرقامك لشبكة ثانية وتتابعها بتطبيق MyNTRA من القومي للاتصالات

ميزات تطبيق MyNTRA
ميزات تطبيق MyNTRA من القومي لتنظيم الاتصالات

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تحديث جديد لتطبيق My NTRA لعام 2022 ، وهو تطبيق خاص بتقديم الخدمات للشركات والمواطنين إلكترونيا، حيث  يحتوى على عدد من الميزات المهمة مثل التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بإسم المستخدم.

ويتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق My NTRA على جميع الهواتف الذكية من خلال متجري App Store  لهواتف آيفون و Play Store لهواتف أندرويد.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو

تفاصيل مبادرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم كبار السن وذوي الهمم

ويشمل تحديث تطبيق MyNTRA عدد من الخدمات منها : 
 
التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بإسم المستخدم: 
يتيح تطبيق MyNTRA إمكاني معرفة أرقامك  المسجلة في الشركات الأخرى وعدد الخطوط  دون الحاجة للتوجه لفروع الشركات من خلال خدمة أرقامي، وذلك باستخدام الرقم القومي، كما تقوم  الخدمة بالحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

 

خريطة تفاعلية لمنافذ البيع لأماكن منافذ بيع المشغلين

وتشمل خريطة منافذ البيع، دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين، من خلال إظهار ترتيب الشركات الأفضل في عدد من الخدمات مثل الصوت ونقل البيانات وذلك من خلال تحديد المستخدم للمنطقة على الخريطة، وإضافة خدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو الغاء بعض الخدمات.

توفير الحماية والأمان من الاختراق

وتعد قائمة للوعي السيبراني واحدة من ضمن الميزات المهمة التى أطلقها الجهاز للحفاظ على بيانات المستخدمين والأجهزة من الهجمات الإلكترونية من خلال ، تشمل معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني وكيفية حماية والتطبيقات والهواتف والمستخدمين من الهجمات والفيروسات. 

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اعرف إزاي تنقل أرقامك لشبكة ثانية وتتابعها بتطبيق MyNTRA من القومي للاتصالات

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