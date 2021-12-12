تفاصيل مبادرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم كبار السن وذوي الهمم

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل حصول ذوي الهمم على أي خط محمول بنسبة تخفيض 50%.

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية": "تم إرسال توجيه لشركات المحمول بأن يستطيع كبار السن الاتصال بالشركة من أجل إرسال مندوب للمنزل من أجل مساعدته في إدخال خدمة الإنترنت في المنزل دون رسوم ومقابل".

وأضاف: “الأولوية في التيسير علي المواطنين هي خدمة كبار السن وذوي الهمم، مؤكدا أنه سيتم تقديم الكثير من الخدمات لذوي الهمم والمتمثلة في توفير مندوب وكول سنتر يجيد التحدث بلغة الإشارة، الإسراع في إنهاء الطلب الذي يقدمه شخص من ذوي الهمم، لذا سوف يكون لهذه الفئة أولوية كبيرة”.